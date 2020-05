Jaguariúna tem aumento de oito casos de coronavírus em uma semana

De acordo com publicação da Prefeitura de Jaguariúna que atualizou os casos do novo coronavírus nesta quinta-feira, dia 28 de maio, a cidade conta com 50 casos positivos de COVID-19, um aumento de oito casos em relação à última quinta-feira, dia 21, quando havia 42 casos confirmados na cidade.

Ainda de acordo com a publicação a cidade tem mais 22 casos suspeitos, destes 17 estão em isolamento social, um está internado em UTI do Hospital Municipal Walter Ferrari e três estão internados em hospitais fora da cidade, sendo um em UTI e dois em enfermaria. Há um óbito suspeito aguardando resultado de exame.

Entre os casos confirmados 41 são considerados curados, cinco estão em isolamento social, três estão em internação em UTI em hospitais de fora da cidade e há um óbito confirmado. A publicação informa ainda que a cidade tem 70 casos descartados.