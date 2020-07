Jaguariúna tem um aumento de 47 casos positivos de Covid-19 em uma semana

A cidade de Jaguariúna teve um aumento de 47 casos confirmados de Covid-19 em uma semana. De acordo com a atualização da Prefeitura Municipal desta quinta-feira, dia 02 de julho, a cidade conta com um total de 170 casos positivos de Covid-19. Na quinta-feira passada, dia 25, eram 123 casos da doença causada pelo novo coronavírus.

Desse total de casos positivos desde o início da pandemia, 113 pacientes já estão curados, 44 estão em isolamento social e 5 em internação hospitalar, além de 08 óbitos confirmados.

Jaguariúna tem também 86 casos suspeitos, aguardando resultado de exame e 197 casos descartados. Entre os suspeitos 80 estão em isolamento domiciliar e 04 em internação hospitalar. Há também 02 óbitos registrados entre os casos suspeitos.

O boletim com dados sobre o novo Coronavírus é atualizado diariamente e traz todas as informações sobre os casos no município.