JAGUARIÚNA TERÁ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NESTE SÁBADO

A Campanha de Doação de Sangue do Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) acontece neste sábado, dia 6 de maio, em Jaguariúna. A equipe do Hemocentro estará na cidade para coletar as doações, das 8h30 às 12h, no Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna.

No mesmo dia e local, a Secretaria de Saúde também vai realizar ações de prevenção ao câncer bucal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos), pesar no mínimo 50 kg, apresentar documento de identificação com foto e estar em boas condições de saúde.

O Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna fica na Rua Amazonas, nº 504, no Campus I da UniFAJ.

Foto: Ivair Oliveira