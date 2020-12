Jaguariúna terá Natal com o encanto das luzes e trenó do Papai Noel

O ano de 2020 vem chegando ao fim. Durante essa jornada sofremos, batalhamos e, acima de tudo, aprendemos muito. Agora chegou o momento de celebrar com a família e de acreditar que o futuro pode ser ainda melhor.

Para isso, a secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna preparou uma decoração especial de natal com luzes espalhadas pelos principais pontos da cidade. As luzes foram acesas nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, e prometem dar um colorido especial para o município.

De acordo com a secretaria de turismo e cultura, a iluminação de natal será instalada no Portal Turístico (entrada), na Praça Umbelina Bueno, no Parque dos Lagos, no Boulevard, no Teatro Municipal, na Biblioteca Municipal, no Centro Cultural, na Rodovia SP 095 e na Ponte da Maria Fumaça.

A secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, destacou que apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19 o Natal de Jaguariúna será mais uma vez destaque na região pelo encanto das luzes e pela criatividade.

“Acredito que neste ano atípico essa data ganhou um significado ainda maior e mais especial. Celebrar com a nossa família e com as pessoas que amamos já será um grande presente. E as luzes traduzem perfeitamente esse sentimento. A esperança está acesa em Jaguariúna”, afirmou a secretária.

TRENÓ DO PAPAI NOEL

Outra novidade no Natal de Jaguariúna é que o Papai Noel vai ficar estacionado com o seu trenó na Praça Umbelina Bueno para entregar balas e tirar fotos com as crianças. Além disso, uma caixa de correios vai ser instalada na praça para receber as cartinhas de natal.

Tudo será organizado para manter o distanciamento e seguir as normas de segurança para que não tenha aglomeração. As fotos só poderão ser tiradas ao lado do trenó e as balas serão entregues pelos ajudantes do Papai Noel – que estarão com máscaras e viseira – em pacotinhos esterilizados na hora com spray.

O papai Noel estará aguardando a população no seu trenó na Praça Umbelina Bueno nos dias 11,12,13, 18,19 e 20 de dezembro, sempre das 17h30 às 20h.