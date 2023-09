JAGUARIÚNA VAI OFERECER AULA DE PORTUGUÊS PARA MIGRANTES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai oferecer aulas de língua portuguesa para migrantes estabelecidos na cidade. A iniciativa será possível graças a uma parceria entre a secretaria e o Instituto de Estudo da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

As aulas serão gratuitas e ocorrerão a partir do próximo dia 14 de setembro, na Escola Franklin Toledo Piza, no Jardim São Sebastião, às quintas-feiras, das 18h30 às 20h30. Segundo a Secretaria de Assistência Social, Jaguariúna possui hoje 174 migrantes residentes na cidade. A maioria é de haitianos, mas também há pessoas de outros países, como cubanos e venezuelanos.

Ainda de acordo com a pasta, a formação em habilidade linguística “é parte da garantia de direitos, desenvolvimento da autonomia, emancipação e convivência no âmbito comunitário desta população”. Desde 2021, a Prefeitura, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cruzeiro do Sul, realiza atendimento especializado aos migrantes da cidade.

Os migrantes que tiverem interessem poderão fazer sua inscrição no CRAS Cruzeiro do Sul, que fica na Rua Rita Vilela de Andrade Lima, 257, no bairro Cruzeiro do Sul, das 8h às 17h. É necessário levar apenas um documento pessoal e o Cartão Cidadão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-3918.