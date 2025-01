JANEIRO BRANCO: JAGUARIÚNA PROMOVE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA SAÚDE MENTAL

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna promove diversas atividades na campanha Janeiro Branco, que visa conscientizar sobre a saúde mental e o bem-estar psicossocial. Durante o mês, várias ações têm sido realizadas nas unidades de saúde do município, envolvendo profissionais e a comunidade.

No próximo dia 31 de janeiro, às 10h, o Parque Américo Tonietti será palco de um evento especial organizado pela UBS Roseira de Baixo, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e equipe multiprofissional da saúde, em parceria com a UniFAJ. Com ações temáticas, os participantes poderão explorar práticas de autocuidado, como alimentação saudável, higiene do sono, combate ao estresse, exercícios fisioterapêuticos e prevenção ao uso abusivo de substâncias.

A UBS Cruzeiro promove uma roda de conversa com psicólogo e implementou a “Caixa do Desabafo”, incentivando pacientes a compartilharem seus sentimentos anonimamente. Já a UBS Miguel Martini realizou, em 15 de janeiro, uma oficina de cartazes sobre saúde mental, em parceria com o CRAS Nassif.

A UBS Fontanella focará nos trabalhadores, com uma intervenção no dia 29 de janeiro. A atividade inclui a leitura de um texto de Leonardo Abrahão, fundador do Janeiro Branco, e reflexões com base na “Roda da Vida”. A unidade também será decorada para sensibilizar a comunidade.

Outras ações incluem rodas de conversa nas UBS Guedes (28/01) e XII de Setembro (31/01), esta última acompanhada de um café da manhã e criação de um mural temático. Na UBS Florianópolis, além da decoração, os profissionais oferecerão acolhimentos e bate-papos com os usuários sobre saúde mental. Também haverá ações na UBS Nova Jaguariúna.

