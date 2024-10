Jantar do Bem do Instituto Ronald arrecada mais de 1 milhão de reais para crianças e adolescentes com câncer

Em sua 15ª edição, Jantar do Bem, realizado no dia 08 de outubro, em São Paulo, celebrou os 25 anos da organização e contou com show do cantor Daniel e apresentações de Dani Calabresa e Fernando Rocha

“Uma noite histórica em que diversas marcas se uniram em prol da vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer”, foi dessa forma que Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald definiu a noite do dia 8 de outubro de 2024, após a realização da 15ª edição do Jantar do Bem. O evento, que arrecadou R$ 1,1 milhão, foi realizado na Casa Petra, em São Paulo, e celebrou os 25 anos da organização. A ação foi um marco na luta contra o câncer infantojuvenil, reunindo mais de 50 empresas e mais de 440 convidados entre empresários, artistas e influenciadores em uma corrente de solidariedade e reconhecimento.

“Ainda estamos tentando absorver tantos sentimentos que nos invadiram durante o Jantar do Bem. Com essa arrecadação, vamos fazer a diferença em muitas vidas. E isso só é possível graças ao apoio dessas marcas parceiras que abraçaram a nossa causa”, declara a executiva. O show do cantor Daniel e os mestres de cerimônia, a atriz e humorista Dani Calabresa (vestida pela stylist Mariana Marczyk), e o jornalista Fernando Rocha, também proporcionaram momentos emocionantes e de conexão entre os convidados.

“Foi uma noite de celebração e união em torno de uma causa que impacta diretamente a vida de crianças e suas famílias. Cada contribuição recebida é um passo em direção a um futuro mais esperançoso. Este ano completamos 25 anos de atuação e já estamos pensando nos próximos 25 anos”, declarou Bianca Provedel.

Importância das parcerias

Apresentado pela Marfrig e BRF, o evento, que já arrecadou mais de 13,2 milhões em todas suas edições, contou com shows, exposições e diversas outras atrações especiais. Além do patrocínio de marcas como Martin Brower, McDonald’s, ABFM, Coca-Cola, BIMBO, Vigor, Savoy, Nestlé, SEM PARAR, SANTANDER, BO PACKING, ABBRASIL, Capgemini, Casa Petra, Ciclo, Imprime Já e ALounge.

Para Ricardo Rocha, Diretor Jurídico de Governança Corporativa da Marfrig, o Jantar do Bem representa uma oportunidade única de unir esforços em prol da luta contra o câncer infantojuvenil. “Este evento não apenas mobiliza grandes empresas, mas também reflete nosso compromisso com a responsabilidade social e o bem-estar das crianças que mais precisam”. Ao contribuir para essa causa, a Marfrig reafirma sua dedicação em transformar vidas e oferecer esperança a jovens e suas famílias em momentos tão desafiadores.

Para Raquel Ogando, Diretora Global de Reputação da BRF, o Jantar do Bem é um momento especial de solidariedade e conexão, onde empresas se juntam para fazer a diferença na vida dos jovens em tratamento. “O Jantar do Bem simboliza nosso papel como agentes de mudança, promovendo um impacto positivo na sociedade e fortalecendo o compromisso da BRF com a responsabilidade social. Por meio de ações como essa, podemos apoiar iniciativas que ajudem a trazer esperança e conforto a crianças e adolescentes em sua jornada de cura”.

A noite também foi de reconhecimento, ressaltando a importância de todas as mais de 50 empresas parceiras no fortalecimento das iniciativas do Instituto. Com a colaboração delas, a organização consegue financiar programas essenciais e oferecer suporte a crianças em tratamento. “O envolvimento das empresas é mais do que necessário, é vital. Quando elas se juntam a nós, ampliamos nosso alcance e conseguimos transformar ainda mais vidas. A jornada da luta contra o câncer impacta as crianças e suas famílias e nosso papel é proporcionar qualidade de vida, leveza e esperança durante todo o processo”, afirmou Bianca Provedel.

Com o sucesso do Jantar do Bem, o Instituto Ronald McDonald reafirma seu compromisso de continuar lutando pela qualidade de vida e cura de crianças e adolescentes com câncer. “Fazer o bem é uma missão coletiva, e a participação de todos é fundamental para seguirmos adiante”, concluiu Bianca.

Ações do Instituto no Norte e Nordeste

O Instituto tem se dedicado a levar apoio e esperança às crianças em tratamento no Norte e Nordeste do Brasil onde o acesso a cuidados de saúde de qualidade é muitas vezes limitado. Um exemplo inspirador é o caso de Juan Yure que, aos seis anos, recebeu um diagnóstico desafiador e, como parte do tratamento, precisou amputar sua perna direita. “A cura foi a melhor alegria da minha vida. Hoje eu sou um vencedor. Com a perda da minha perna, eu procurei algum esporte que me mantivesse na ativa e para que eu pudesse me exercitar. E foi no surfe que eu vi a chance de um recomeço”, ressalta o pequeno, que também participou do Jantar. Atualmente, Juan está com 15 anos.

Na cerimônia, o menino recebeu uma surpresa: seus ídolos, como Gabriel Medina, Thatiana Weston Web e Pedro Scooby, ofereceram palavras de carinho e motivação. Juan expressou sua gratidão, dizendo: “Gratidão define tudo o que estou sentindo. Sem o apoio de pessoas como vocês, a gente não estaria aqui no palco hoje. Eu venho lá do Nordeste, onde as chances de cura não são iguais às daqui. O apoio de vocês salva vidas e salva a nossa.” Essas iniciativas demonstram como o Instituto transforma vidas, conforto não apenas no tratamento, mas também esperança e oportunidades.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há mais de 25 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde ao diagnóstico precoce, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas no link.