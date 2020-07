Japenha cai nas graças da população de Holambra

A Culinária Japonesa é considerada uma das mais saudáveis do mundo, é sinônimo de qualidade em ingredientes e é baseada na sazonalidade dos alimentos. Com a globalização e a diversificação da culinária, a novidade caiu no gosto dos brasileiros e vem sendo cada vez mais procurado.

E é com esse amor que Maria da Penha Vitor, começou a estudar as comidas, receitas, e confeccionar os pratos para sua família. Os amigos que frequentavam sua residência começaram a incentivar Penha a fazer para vender, eles começaram a comprar e oferecer aos amigos.

Com a pandemia Penha começou a fazer pratos para que pudessem ser retirados via Drive Thru ou delivery, somente no período noturno, pois ela é chefe e cozinheira da Tratterie Holandesa.

Seu cardápio caiu no gosto dos fregueses e a Japenha ganhou novos adeptos. “Sempre gostei de comida japonesa, e comecei a estudar, conversei com meu marido e ele me incentivou a seguir meu coração. Isso foi um grande estímulo para que o Japenha nascesse”, lembrou Penha.

Alguns combos confeccionados pela chefe.

1)Combinado só de salmão com 35 peças

(2)Combinado só salmão com 20 peças

(3)combinado. De 35 peças com

5-Hosomakis

5- Uramakis

5-Kukan se salmão

5- Niguiri

5-Sake tataki gunkan de atum

5- Sushi de câmara

5-sushi de kani

(4)-Combinado com 20 peças

5- Sushi de salmão

5-sushi de camarão

5-Niguiri de atum

5- Uramakis de salmão.

(5)-Combinado de

1- Temaki de sua preferência

1 porção de hot Roll

(6) combinado de

1- Yakisoba de 1kg

1 porção de hosomakis

Pedidos.