Jardim Andrade recebe o “Projeto Cinema na Rua”

Com a realização das equipes dos coletivos “Cultura sem Frescura” e “DiverCidade”, contando com o apoio do “Centro Cultural Professor José Gilberto Gonçalves Jampaulo”, através da Secretaria Municipal de Cultura, o bairro do Jardim Andrade estará recebendo, no sábado, 28 de março, às 19 horas, o projeto “Cinema na Rua”, com a exibição do filme: Lisbela e o Prisioneiro.

Geferson Oliveira representante da “Cultura sem Frescura”, ressalta que o filme “Lisbela e o Prisioneiro”, é um clássico do Cinema Nacional. “Convidamos os moradores do Jardim Andrade para assistirem este belíssimo filme, lembrando que a pipoca é por nossa conta”, enfatiza o representante da Cultura sem Frescura.

Lisbela (Débora Falabella) é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que assiste. Leléu (Selton Mello) é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras chega à cidade de Lisbela. Após se conhecerem eles logo se apaixonam, mas há um problema: Lisbela está noiva. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador (Marco Nanini) que está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com sua esposa (Virginia Cavendish).

O filme será exibido gratuitamente a partir das 19 horas, nas dependências da Quadra de Esportes da Praça Esportiva “João Castelo”.