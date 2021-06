Jardim Longatto recebe melhorias de trânsito

Uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou uma série de melhorias de trânsito na região Norte de Mogi Mirim. Toda a sinalização horizontal – pintura de solo e faixas de pedestres – do Jardim Longatto começou a ser reforçada. Os serviços visam garantir mais segurança a motoristas e pedestres.

Outras mudanças devem ocorrer no mesmo bairro a partir de hoje (14). A Rua Agostinho de Barros, por exemplo – que atualmente tem duplo sentido – terá mão única de circulação, sentido bairro-centro.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as melhorias no trânsito de Mogi Mirim estão sendo executadas a partir de estudos constantes sobre viabilidade e fluidez no tráfego, especialmente nos horários de pico.