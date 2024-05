Jardim Planalto e Residencial Floresta Iniciam as obras para o asfaltamento da rua Sebastião Milano Sobrinho

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Obras e Habitação Popular, realiza mais uma fase das melhorias viárias na rua Sebastião Milano Sobrinho, principal via de acesso aos bairros Jardim Planalto e Residencial Floresta, na Zona Sul.

Nesta semana, as equipes trabalham na correção de trechos da rua deverá receber o recapeamento asfáltico. Por este método há a necessidade de remover o “material antigo”, a fim de instalar de pedra rachão, geralmente utilizado na formação do calçamento de ruas. Na prática, a obra consiste na instalação da base que, posteriormente, receberá as camadas de pavimentação asfáltica.

A medida também evitará encharcamento da rua. “Outro objetivo desta fase é evitar a saturação do solo, o que pode ser provocada por nascentes próximas ou áreas úmidas no local”, apontou o secretário da Pasta, Paulo Roberto Tristão.

Na mesma rua, a Prefeitura já realizou a instalação da calçada em uma das margens, bem como a iluminação pública. “São medidas que irão garantir mais segurança aos moradores desta região”, enfatizou.