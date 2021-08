JARDINS ZOOLÓGICOS

No melhor estilo safári, os atuais jardins zoológicos são confortáveis para os animais

Lembro-me bem que quando criança eu, minha irmã e meus pais visitávamos vez ou outra o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Na época, eu achava aquilo maravilhoso, mas, não entendia que os animais não tinham o conforto necessário e indispensável para a sobrevivência, Hoje em dia, mudou muito e para melhor. Muitos jardins zoológicos no Brasil são no estilo safári, com área muito ampla, simulando o habitat de cada espécie animal, uma evolução, com certeza, para o bem deles.

Isso tem sua razão na causa protetiva dos animais que ecoa em todo país e, naturalmente, novas leis surgiram, condicionando o funcionamento dos mesmos às indispensáveis melhorias e conforto dos animais, como ocorreu há poucos anos nesse mesmo Jardim Zoológico da cidade onde resido.

Atualmente, chama-se BioParque, com 60 mil m² e mais de mil animais de 140 espécies diferentes, localizado no bairro de São Cristóvão (RJ). As crianças ficam encantadas e os animais não sofrem maus-tratos. Zoológicos que tratam bem os animais devem ser multiplicados não apenas no Brasil, mas. no mundo. O ZooParque é o maior jardim zoológico do Brasil, situado na cidade de Itatiba, município de São Paulo.

Também, no melhor estilo safári, onde os animais se sentem confortáveis e os visitantes ficam extasiados, próximos deles. Simula o habitat natural e os animais têm vida confortável e segura, vivendo bastante e com qualidade. Eu, particularmente, aprovo esses novos jardins zoológicos espalhados pelo Brasil afora e respeito quem discorde de mim. É bom lembrar que esses novos recintos que simulam a vida selvagem e habitat natural são melhores que a selva, pois não há predadores e cada animal de espécie diferente tem seu local apropriado, vivendo sossegadamente, distante do perigo iminente de origem predadora.

Isso sem esquecer que há o acompanhamento periódico de médicos-veterinários que cuidam muito bem dos animais, intervindo quando necessário, zelando pelo bem-estar e saúde de cada um. Houve, sem dúvida, um grande avanço que não podemos deixar de reconhecer. Hoje, os animais são bem tratados nos zoológicos modernos e espaçosos e não há o que questionar e colégios visitam esses locais, o que é bom para alunos compreenderem que animais merecem viver e ser respeitados. É um grande aprendizado.

AquaRio – o maior aquário da América do SulLocalizado no Rio de Janeiro, simula o habitat marítimo para peixes e cetáceos, com belo e inconteste visualEsse imenso aquário foi construído na cidade do Rio de Janeiro e inaugurado em 31/10/2016. Empreendimento 100% privado, na verdade, um oceanário, com 26 mil m², além de diversos andares e muitos tanques, somando 3,5 milhões de água salgada, o maior do Brasil e da América do Sul. Fundamentado em pesquisas ambientais, proporciona à fauna marítima o mesmo habitat, conforto e qualidade para a vida de cada espécie. São 3 mil animais de 350 espécies diferentes convivendo harmoniosamente.

As crianças, principalmente, aprendem o melhor sobre a diversidade animal, o que é muito importante para a vida da fauna em amplo espectro. Os adultos também ficam encantados. Isso é uma forma segura de educação para a preservação dos bichos, e pelo fim da crueldade contra eles. Crianças próximas aos animais, tornar-se-ão sem dúvida, adultos respeitadores a essas fragilizadas vidas.

Não podemos negar que houve um grande avanço e tanto nos jardins zoológicos modernos assim como nos grandes aquários, os animais ganharam grande visibilidade, o que é importante para todos eles e a conscientização das pessoas sobre a vida de todos animais existentes na Terra. Isso tem nome certo e inconteste: evolução! Não posso pensar diferente! Gilberto Pinheiro é jornalista, palestrante em escolas, universidades, destacando a senciência e direitos dos animais