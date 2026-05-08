JBS oferece ensino médio para colaboradores em Amparo e transforma histórias de superação

Programa de Educação de Jovens e Adultos é realizado dentro da unidade da empresa e amplia oportunidades de crescimento profissional

A JBS, em parceria com o Instituto J&F e o SESI-SP, vem oferecendo a colaboradores da unidade da Seara, em Amparo, a oportunidade de concluir o Ensino Médio por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa busca ampliar o acesso à educação e criar novas perspectivas de crescimento pessoal e profissional para os trabalhadores.

O curso possui duração de um ano, com aulas presenciais e online, realizadas dentro da própria empresa. O modelo facilita a rotina dos participantes e permite conciliar estudo e trabalho. A formação conta com material didático fornecido pelo SESI-SP, acompanhamento de professores e certificação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Entre os colaboradores beneficiados está o operador de máquinas Fábio Brito dos Santos, de 37 anos. Natural de Guanambi, na Bahia, ele interrompeu os estudos aos 19 anos para trabalhar e sustentar a família após descobrir que seria pai.

Antes de chegar à JBS, Fábio trabalhou por anos no corte de cana em São Paulo e depois atuou como garçom em Amparo. Segundo ele, a oportunidade oferecida pela empresa foi decisiva para retomar o sonho de concluir os estudos.

“O retorno foi motivado por um sonho antigo de concluir os estudos. A oportunidade de estudar dentro da empresa facilitou muito a minha rotina”, destacou.

Outra colaboradora participante do programa é Josilene da Silva Trindade, de 20 anos, operadora de produção na unidade de Amparo. Ela contou que precisou interromper os estudos devido a problemas pessoais quando morava em Parelheiros, na capital paulista.

Em Amparo, encontrou na iniciativa a oportunidade de recomeçar. “Quero crescer pessoalmente e profissionalmente. Vi no EJA uma oportunidade de me formar e futuramente fazer uma faculdade”, afirmou.

Segundo Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil, a iniciativa faz parte do compromisso da companhia com o desenvolvimento dos colaboradores.

“Como empresa educadora, investimos continuamente na formação de jovens e colaboradores para o desenvolvimento de talentos por meio de diferentes iniciativas educacionais”, afirmou.

Além do EJA, o Instituto J&F também desenvolve programas voltados à formação profissional e desenvolvimento de lideranças dentro das unidades da JBS, incluindo iniciativas para jovens aprendizes e capacitação técnica.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 282 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países.

Sobre a JBS em SP

A JBS possui forte presença no estado de São Paulo, com mais de 35 mil empregos diretos. A companhia mantém operações em 136 cidades paulistas, com 28 fábricas, confinamentos, granjas, incubatórios, centros de distribuição, operações de transporte e mais de 600 lojas Swift, contribuindo para a geração de empregos e fortalecimento da economia regional.

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