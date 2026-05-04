Projeto reúne arte e educação ambiental em escolas públicas de Mogi Guaçu

Iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Cultura Ambiental Produções, em parceria com a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu e a Sylvamo

Entre 11 e 29 de maio de 2026, alunos e professores da rede pública de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, participam do PEC — Programa de Educação Cultural | EU FAÇO PARTE (2ª edição), iniciativa que integra arte, educação ambiental, criatividade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), transformando a sala de aula em um espaço fértil para a inovação e para a construção de uma consciência ambiental coletiva, em que a escola passa a atuar como ambiente de reflexão, experimentação e prática da preservação no cotidiano dos estudantes. A ação é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Cultura Ambiental Produções, em parceria com a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu, e conta com apoio da Sylvamo, indústria do setor de papéis para imprimir e escrever.

A iniciativa propõe uma jornada educativa que começa com oficinas de fotografia para 600 alunos, convidando os estudantes a observar o território onde vivem e a registrar, com imagens e relatos, questões socioambientais presentes no cotidiano. A partir desse olhar inicial, os alunos são estimulados a identificar desafios locais e a transformá-los em ideias, propostas e protótipos conectados à realidade da escola e da comunidade.

“A ideia é aproximar a rotina escolar do dia a dia dos bairros e conectá-la ao território, além de incentivar os alunos a olharem para o seu entorno, enxergando a arte e a cultura como ferramentas na resolução de problemas. Projetos como esse fortalecem o olhar dos estudantes sobre a realidade em que vivem e mostram que é possível construir soluções a partir do conhecimento, da colaboração e da criatividade”, afirma Raíza Araújo, da Cultura Ambiental Produções.

Com previsão de mobilizar 600 estudantes dos ensinos fundamental e médio na cidade, o programa promove oficinas, momentos de investigação do território e desenvolvimento coletivo de propostas, chegando à realização de uma Feira de Ideias, quando os grupos apresentam publicamente suas soluções. Ao longo do percurso, cerca de 50 professores também participam de formações online que ampliam repertórios e metodologias para trabalhar sustentabilidade e cidadania em sala de aula.

Da escola ao território: estudantes investigam problemas e constroem propostas

Ao longo das atividades, os estudantes são convidados a observar o cotidiano da escola e da comunidade, a identificar questões socioambientais relevantes e a organizar respostas possíveis a partir de metodologias participativas. A proposta integra trabalho em grupo, pensamento crítico e experimentação, estimulando o protagonismo juvenil e o vínculo com o território.

De acordo com os realizadores, a jornada cria experiências em que os alunos desenvolvem autonomia, aprendem a estruturar ideias e compreendem como suas ações podem impactar o entorno. “Realizar ações educacionais como esta fortalece a conexão entre escola, comunidade e empresa, além de valorizar o protagonismo dos jovens como agentes de transformação. Acreditamos que esse é um caminho essencial para ampliar a consciência ambiental, pois a iniciativa nasce na escola, a partir do empoderamento dos estudantes, e se expande para suas casas, famílias e para todo o entorno, promovendo uma transformação sistêmica na relação com o meio ambiente e com as pessoas”, afirma Mariana Claudio, Gerente de Engajamento com a Comunidade e Sustentabilidade da Sylvamo.

As propostas elaboradas pelos alunos ao final da formação podem assumir diferentes formatos — físicos, simbólicos ou digitais — sempre com foco na aplicabilidade e na realidade local. Os melhores projetos serão premiados.

Todas as atividades foram desenvolvidas pensando na acessibilidade, contando com acessibilidade física, com rampas e corrimões, intérprete de LIBRAS, monitores treinados e audiodescrição nos materiais audiovisuais.