Jéssica Cardoso traz de volta o CarnáJess e encanta com maquiagens de Carnaval

Jéssica Cardoso traz de volta o CarnáJess e encanta com maquiagens de Carnaval

Quadro icônico já acumula quase 500 mil visualizações nas redes sociais

O brilho e a criatividade do Carnaval estão de volta nas mãos de Jéssica Cardoso! No dia 19 de fevereiro, a influenciadora relançou o CarnáJess, quadro especial em que cria vídeos com transições incríveis para apresentar maquiagens temáticas de Carnaval. Desde o retorno, já foram publicados dois vídeos, que juntos acumulam quase 500 mil visualizações no Instagram e no TikTok.

Dona de um talento único para unir beleza, storytelling e edição impecável, Jéssica se destaca por produzir a maioria de seus vídeos sozinha, um processo minucioso que pode levar dias para ser finalizado. Não à toa, a criadora de conteúdo já conquistou mais de 4,1 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassa os 6,9 milhões no TikTok, com impressionantes 124 milhões de curtidas.

Agora, com a volta do CarnáJess, a influenciadora reafirma sua capacidade de transformar tendências em sucessos virais e promete entregar ainda mais inspirações para quem quer brilhar neste Carnaval!