JH – PROMOÇÃO em Holambra

ACE sorteia mais de R$ 10 mil em compras: veja os ganhadores

O prêmio principal de R$ 1000,00 em compras foi para José Milton Janini, que preencheu cupom no Supermercado Eva

A semana começou com sorte para quase 30 consumidores!!! Nesta segunda-feira, 06 de janeiro, a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) realizou a apuração da campanha Compra Premiada ACE – etapa Fim de Ano 2019! O sorteio de mais de R$ 10 mil em vales-compras aconteceu no auditório da ACE, com a presença do público.

Allana Carneiro de Almeida – cupom Autoposto Pioneiro

Aline Ap. A. Duarte – cupom Elshadai Magazine

Ana Carla Recanelli – cupom Mais Coxinha

Ana Paula Pfeifer – cupom Villa Petit

Eulina S. M. Van Den Heijden – cupom Le Lin Boutique

Evelise Mafra – cupom Supermercado Eva

Eyki V. C. dos Santos – cupom Restaurante Madurodam

Fabiola Barbosa de Abreu – cupom Magazine Alcione

Fátima Ap. Bueno Godoy – cupom Multidrogas Holambra 2

Gildo dos Santos Correa – cupom Garden Center Cidade das Flores

Johanes Berenschot – cupom Multidrogas Holambra – unidade 1

Jonathan Sanches Cunha – cupom Eletrolima

José Eduardo de Oliveira – cupom Sicredi Holambra

Josielma Ferreira A. Menezes – cupom Óticas Ipanema

Laiany D. Miranda – cupom Supermercado Imigrantes

Lúcia Bergamo – cupom Relojoaria e Ótica Rozalez

Lúcia Futuro – cupom Casa Bela Modas

Maria de Lourdes Teixeira – cupom A Orquídea

Maria Elena Gonçalez – cupom Núcleo de Artesãos de Holambra (NAH)

Mércia David de Oliveira – cupom Bel Fashion

Natasha Correa – cupom Bola Variedades

Neuza de Souza Pereira – cupom Óticas Carol

Roberto Pedro Van Den Broek – cupom Geraldi Móveis

Rogério Candido de Melo – cupom Pronta Flora

Soraia H. R. Haddad – cupom Óticas Guarnieri

Sueli Ap. S. Barros – cupom Casa Bela Presentes

Sorteio para o público

As pessoas que acompanharam a apuração principal também concorreram a brindes. Numa ação tradicional de todo início de ano, a ACE sorteou diversos prêmios entre a plateia e mais de 20 pessoas foram presenteadas. Todos os prêmios foram oferecidos como cortesia pelas empresas participantes da promoção. A Associação Comercial agradece a todos que participaram e às empresas que concederam brindes.