João Carreiro é o convidado da Orquestra Paulistana de Viola Caipira em apresentação gratuita na Concha Acústica do Taquaral

Local da apresentação terá food trucks com opções gastronômicas variadas. Parte da receita obtida com a venda de comidas doces e salgadas e bebidas será compartilhada com o Centro Infantil Boldrini

O Projeto Arte do Bem, traz João Carreiro como artista convidado da Orquestra Paulistana de Viola Caipira para show inédito em Campinas e região. O encontro do sertanejo com os violeiros vai acontecer no palco da Concha Acústica do Parque Taquaral, no domingo, 23 de outubro, a partir das 19h, com entrada franca.

O show de João Carreiro vai reunir sucessos consagrados na voz do cantor, como “Volta pro meu coração”, “Casinha verde”, “Viola e cantador”, “Não toco não”, “Não toca em minha vitrola”, “Bruto rústico e sistemático”, “Bagulho é louco, mano”, “Caipira de fato”, e “Eu, a viola e Deus”.

Orquestra Paulistana de Viola Caipira, criado em 1997, é composta em sua maioria por músicos amadores, que deixam a profissão de bancário, empresário e professor por algumas horas para se dedicarem à música. Com um repertório eclético que vai da música de raiz à erudita, com arranjos e abordagens surpreendentes, a Paulistana de Viola Caipira já se apresentou em todo o Brasil e até no exterior, deixando sua marca registrada: a formação de público para a Viola Caipira, agradando os ouvidos mais exigentes e refinados.

No entorno da Concha Acústica da Lagoa, um conjunto de food trucks vai reunir opções variadas de comida e bebida. Parte da receita obtida com a venda de alimentos e bebidas será revertida ao Hospital Boldrini, dedicado no tratamento do câncer infantil.

A apresentação é patrocinada pela Accord e copatrocinada por um pool de empresas, do qual participam a Bosch, Foxconn, Sabic, Dacarto, Castelo Alimentos, DHL, Sakata, ABase, ABL Antibióticos, PadTec, Toledo do Brasil e CBP.

Serviço:

João Carreiro e Orquestra Paulistana de Viola Caipira

Onde: Concha Acústica do Parque Taquaral (Auditório Beethoven) – Portão 2 – avenida Heitor Penteado, s/n, Taquaral – Campinas.

Quando: 23 de outubro, 19h

Quanto: grátis