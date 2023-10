Jogador de Futebol profissional visita alunos do Projeto Esporte é Saúde

No início do mês, o jogador de futebol itapirense Erick Cristian Ramos visitou o núcleo de futebol do Projeto “Esporte é Saúde” para contar um pouco sobre sua história de vida, de como se tornou jogador de futebol profissional e todas as dificuldades para conquistar esse sonho.

Em um bate-papo muito descontraído, Erick contou aos alunos que sempre se dedicou muito ao esporte e que iniciou no futebol aos 4 anos de idade e com 12 passou em um teste para o Guarani de Campinas. O jogador e ex-aluno de projetos esportivos do município já passou por times como o Esportiva Itapirense, Flamengo, Artsul RJ, América MG tendo inclusive participado do Campeonato Brasileiro Sub 17 por esse último. Atualmente, ele se recupera de lesão e em breve volta aos treinos.

A professora do projeto Aline Felisberto considerou a passagem de Erick pelo núcleo bastante importante para os alunos. “É um incentivo para que eles sigam seus sonhos e também tenham disciplina porque nem sempre os caminhos são fáceis e que um atleta de alto rendimento requer superação, resiliência e muito apoio da família”, disse.

As aulas de Futebol de Campo do Projeto Esporte é Saúde são ministradas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos (meninos e meninas) pela professora Aline todas as segundas, quartas e sextas das 8h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00 no Campo de Futebol da Vila Boa Esperança. Os interessados devem comparecer ao local no horário das aulas para fazer a inscrição.

O Projeto “Esporte é Saúde” é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte. Tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), patrocínio do Laboratório Cristália e apoio da Prefeitura de Itapira através da Secretaria de Esportes e Lazer.