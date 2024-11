Jogo da Família Amoroso & Amigos acontece neste domingo, no Ginásio de Esportes do Clube Concórdia .

No próximo domingo, dia 1º de dezembro, no Ginásio de Esportes do Clube Concórdia, às 11h , será realizada a 3ª edição do Jogo da Família Amoroso & Amigos 2024, versão futsal, com a presença de craques do passado que fizeram história no futebol nacional e internacional.

A entrada é de graça e a sugestão dos organizadores é que as pessoas levem 2 quilos de alimento não perecível para o Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Campinas, que serão entregue às famílias em situação de vulnerabilidade.

“A iniciativa de colaborar com as famílias em situação de vulnerabilidade tem o nosso total apoio. Além disso, uma exibição na quadra permite um acesso mais próximo aos ídolos que marcaram época no futebol e no futsal. Certamente, vai ser uma experiência marcante”, destaca o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin.

Os craques

Neste ano, a edição do Jogo da Família Amoroso & Amigos será na quadra com craques que brilharam no futebol internacional e no Brasil. Já asseguraram presença Elano, Thiago Gentil, Ewerthon, Ivan, Marquinhos, Neto, Marinho e Luciano Gama. Craques do futsal como Gustavo Índio, Pula, Gafanha e Bira, também estarão presentes. Valorizando a inclusão social, os meninos com síndrome de Down do Projeto Star S21 do Guarani: Luís Felipe, Theo, Daniel e João Vitor também estarão em quadra.

A programação começa a partir das 9h, com a abertura dos portões do Ginásio do Clube Concórdia, que é bastante amplo (tem capacidade para 5 mil pessoas) para que os torcedores cheguem com tranquilidade e possam se acomodar bem próximo à quadra para verem de perto os ídolos do passado. O evento é promovido pela LG Imóveis com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas.