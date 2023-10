Jogos Abertos do Interior: Campinas sobe na classificação geral e fica em 10º entre 192 cidades

Crédito: Divulgação

Equipe campineira conquistou cinco posições na classificação geral em relação ao ano passado, com 340 atletas disputando 14 modalidades

Campinas fechou a 85ª edição dos Jogos Abertos do Interior no décimo lugar da classificação geral, com significativa evolução em relação as versões anteriores. A competição, disputada de 3 a 14 de outubro, em São José do Rio Preto, reuniu 192 municípios do estado de São Paulo e 8 mil atletas. Com a presença de 340 atletas da cidade distribuídos em 14 modalidades esportivas, a campanha deste ano superou a de 2022, em São Sebastião, quando Campinas ficou na 15º posição na classificação geral.

Se comparado aos resultados dos Jogos anteriores, na edição de 2023, Campinas deu um salto de qualidade e abriu novas perspectivas para um desenvolvimento esportivo cada vez mais sólido. Num recorte recente, em 2016, disputou a 2ª divisão dos Jogos e a classificação foi o 9º lugar. Com a mudança de regra classificatória, a partir de 2017 todos os municípios integram um único grupo. Assim, em São Carlos, a classificação foi 31º lugar. E no ano seguinte, em 2019, na cidade de Marília, foi 25ª colocada.

Nestes últimos anos, o esporte da cidade tem sido impulsionado com o constante fortalecimento de projetos como o Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas (FIEC) e também de parceiros qualificados que realizam um trabalho muito competente.

“Quero parabenizar os nossos atletas, técnicos e professores pela evolução apresentada por Campinas, na mais concorrida competição do esporte amador do estado de São Paulo”, destacou o secretário municipal de Esportes e Lazer Fernando Vanin. E prosseguiu: “O modelo Fiec e parceria tem nos dado o indicativo que estamos no caminho correto”. “Competência e seriedade proporcionam boas realizações”, concluiu.

Comprometimento

Nos Jogos Abertos de 2023, algumas modalidades de Campinas confirmaram, diante de adversários competentes, que o trabalho realizado na cidade é extremamente sério e que impõe respeito aos adversários. Num estágio bastante evoluído em relação aos demais municípios, estão o Atletismo da Orcampi, o Badminton da Fonte São Paulo, o Pulo Futsal, a Ginástica Artística do Regatas, assim como o Vôlei de Areia da Associação Campineira de Vôlei de Praia e o Vôlei Renata sub 21, todos com atletas no pódio.

Individualmente, no Atletismo, é importante destacar o ouro de Márcio Teles (400 m s/b), bem como Tiffani Marinho (400 m) e Marlene dos Santos (400 m s/b), ambas campeãs.

No Boxe, Lucas Almeida (86 kg) foi ouro na categoria adulto; e no juvenil surgem promessas como Ilana dos Santos (52 kg) e Rayani Ribeiro (60 kg), medalhas de ouro.

O desempenho dos atletas de Badminton, no masculino e feminino, foi acima da média. Gabriel Cury e Matheus Diniz foram pódio no individual e duplas, o mesmo ocorrendo com Juliana Murosaki e Laura Ribeiro, todos conquistando ouro.

Como de hábito, as apresentações das atletas da Ginástica Artística foram espetaculares, principalmente com Ana Letícia Souto e Livia Tateama, medalhistas no salto e no solo

Nos esportes coletivos, Campinas foi pódio de prata com o Pulo Futsal, que na decisão, depois de 1 x 1, contra Botucatu, perdeu nas penalidades máximas porque o adversário foi mais eficiente.

A força do Vôlei de Praia ficou evidenciada com a dupla Luís Bonilha e Jhonathan Reis, com a medalha de bronze diante de grandes feras do circuito nacional. Desempenho fantástico também do Vôlei Renata sub 21, que superou Pindamonhangaba na decisão, por 3 sets a 1.

Comportamento exemplar

Durante 12 dias, a escola estadual Waldemiro Naffah, na rua Antoninho Marmo, nº 3747, Bairro Eldorado, foi a “casa” do esporte amador de Campinas em São José do Rio Preto. Com uma estrutura planejada há meses, funcionou perfeitamente do primeiro ao último dia.

Toda logística passou pelas mãos do chefe da delegação, professor Edson (Neno) Queiroz, que não poupou elogios a todos os envolvidos: “É fundamental que tudo seja cumprido rigorosamente na parte de acesso aos boletins diários do comitê organizador, alimentação, transporte, almoxarifado e limpeza”. “Quando o resultado aparece, a gente fica muito feliz. Mas principalmente porque todos tínhamos o objetivo de realizar. Fazer dar certo, e felizmente, tudo funcionou”, avaliou.

A classificação final dos municípios nos Jogos Abertos ficou assim:

1º – São José dos Campos 262 pontos

2º – Santos 240 pontos

3° – São Caetano do Sul 214 pontos

4º – Pindamonhangaba 134,5 pontos

5º – São José do Rio Preto 113 pontos

6º – Praia Grande 111,5 pontos

7º – Sorocaba 110,5 pontos

8º – Araraquara 109 pontos

9º – São Bernardo do Campo 102 pontos

10º – Campinas 64,5 pontos

11º – Indaiatuba 64 pontos

12º – Franca 61 pontos

13º – Mogi das Cruzes 54 pontos

14º – Araçatuba 44,5 pontos

15° – Rio Claro 40,5 pontos