JOGOS DO ‘AMADORZÃO’ AGITAM FIM-DE-SEMANA EM JAGUARIÚNA

As disputas pelas taças Ouro e Prata do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna, o Amadorzão, organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, continuam acirradas neste fim-de-semana. A entrada é gratuita.

Pela quinta rodada da Taça Ouro, no sábado, dia 13 de abril, no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, às 16h, Fantasma e Beira Rii se enfrentam. Logo depois, às 18h, entram em campo Audaz e XII de Setembro. Já no domingo, dia 14, no mesmo local, às 8h, jogam Peralta e Coringão e, às 10h, Engra e Independente.

Os jogos da sexta rodada da Taça Prata que acontecem no sábado são: no campo do Roseira de Baixo, às 14h, o São José/Juve joga contra o Bahia e, às 16h, o Cachorro da Neblina enfrenta o CSE. No campo do Roseira de Cima, às 14h, jogam Máfia e Roseira B e, às 16h, Roseira de Baixo e Villa Nassif.

Já no domingo, 14 de abril, às 8h, no Roseira de Baixo, as equipes Vitória e Pinheiros se enfrentam. Em seguida, às 10h, é a vez do Aliança e Guedes. Finalizando a rodada, no campo do Roseira de Cima, às 8h, o Mais Amigos enfrenta o Unidos da Nova e, às 10h, o PSG joga contra o Cruzeiro.

O campeonato da Taça Ouro conta com oito times que se enfrentam em turno único, avançando para a semifinal os quatro primeiros colocados. Na Taça Prata são 16 equipes divididas em dois grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de finais.

Confira a tabela de classificação e os próximos jogos no site: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.