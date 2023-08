Jogos Escolares Municipais reúnem 2,5 mil alunos até outubro

Pontapé inicial do JEM foi nesta quinta-feira, de 17 de agosto; evento chega a sua 15ª edição

A Prefeitura de Campinas realizou na manhã desta quinta-feira, 17 de agosto, a abertura dos Jogos Escolares Municipais (JEM), que este ano chega a sua 15ª edição. Em virtude da pandemia, os jogos ficaram paralisados nos últimos dois anos.

O evento foi realizado no Ginásio de Esportes do Taquaral e contou com a participação de alunos de 33 escolas municipais. Também prestigiaram o evento o prefeito Dário Saadi e os secretários de Educação, José Tadeu Jorge, e de Esportes, Fernando Vanin, entre outras autoridades.

“A abertura dos jogos simboliza a retomada, por completo, do processo educacional que foi muito impactado na pandemia. Esse é o maior JEM da história da Educação municipal, tanto em número de participantes, quanto de modalidades esportivas”, disse o secretário de Educação, José Tadeu Jorge.

Este ano, participam dos jogos 2.500 atletas que disputam nove modalidades esportivas: vôlei, basquete, handebol, futebol de salão, atletismo, xadrez, dama e tênis de mesa. As competições, que acontecerão nos ginásios esportivos da cidade, terminam em outubro. Cerca de 800 alunos participaram da cerimônia de abertura nesta quinta-feira.

O prefeito Dário Saadi levou uma palavra de incentivo aos alunos. “Assim como é no esporte é na vida. Temos de ter garra, dedicação e vontade. Quem tem essas qualidades vai bem. Lembrando que títulos são importantes, mas eles não superam o respeito”, disse.

Na mesma linha seguiu o secretário de esportes, Fernando Vanin. “O esporte tem em seu DNA a integração, respeito, qualidade de vida e disciplina. Temos de incentivar nossos alunos para que daqui saiam futuros atletas”, falou.

Os jogos escolares são realizados pela Secretaria de Educação. A primeira edição do JEM foi realizada em 2006.