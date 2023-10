Jogos Rurais agitaram o Centro Comunitário “Waldir Beira” no bairro Entre Montes

No último sábado, 14 de outubro, o Centro Comunitário “Waldir Beira”, localizado no bairro Entre Montes, foi palco dos “Jogos Rurais”, uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de Pedreira através de suas Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Cultura e Economia Criativa, Esportes e Lazer, Divulgação e Turismo e Serviços Urbanos, em prol do entretenimento infantil.

A garotada, em uma atmosfera de celebração pelo Dia das Crianças, desfrutou de uma ampla gama de brinquedos infláveis, proporcionando diversão e alegria aos pequenos. Para tornar o dia ainda mais especial, uma seleção de comidas deliciosas esteve à disposição dos presentes.