Joice Hasselmann anuncia verbas para Mogi Mirim

Em visita feita a Mogi Mirim, na tarde desta quinta-feira (12), a deputada federal Joice Hasselmann (PSL) anunciou um total de R$ 1.050 milhões em emendas impositivas federais para o município.

Deste total, R$ 200 mil será destinada para reforma do espaço Bem Estar Animal, o BEA., R$ 500 mil para a construção da Casa da Mulher e R$ 350 mil para o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Primeira vez em Mogi Mirim, Hasselmann veio ao município por intermédio da vereadora e presidente da Câmara, Sônia Módena que encaminhou a ela as necessidades do BEA e da Casa da Mulher.“Quando eu vi a proposta da Casa da Mulher não podia deixar de enviar a emenda, não porque esta pauta é uma pauta minha, mas porque esta pauta é uma pauta de todos nós”, enfatizou a deputada ao falar do projeto que visa atender mulheres vítimas de violência doméstica.

Ao anunciar os R$ 350 mil ao CRAS, Joice Hasselmann relatou que sempre que tem uma verba disponível procura enviar a pessoas e cidade confiáveis. “Quero que esse valor seja usado e chegue a sociedade, tanto que estarei acompanhando os trabalhos que serão realizados e vocês podem contar comigo”, frisou.

O anúncio das emendas foi realizado no salão Vermelho da Estação Educação e contou com a presença de secretários municipais e vereadores.

Já o prefeito Paulo Silva foi representado pela secretária municipal de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler.