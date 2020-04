Jovem de 20 anos é morta a facadas pelo ex-marido em Amparo

Uma jovem de apenas 20 anos de idade foi morta a facadas pelo ex-marido na manhã desta quarta-feira, dia 8, em Amparo. A vítima tinha dois filhos e trabalhava como garçonete. Ela já tinha feito Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o ex-marido.

De acordo com as informações, a vítima já teria registrado B.O. contra o ex-marido que teria entrado em sua casa na noite de domingo (29) e teria forçado relação sexual. A Justiça expediu medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha, mas não determinou a prisão do acusado.

Depois do ocorrido a vítima foi para a casa de uma tia e na manhã desta quarta-feira o acusado pulou o muro e invadiu a residência onde desferiu golpes de faca contra a vítima. Logo depois de desferir várias facadas na vítima ele tentou fugir do local, mas foi contido por vizinhos até a chegada da polícia que conduziu o acusado até a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e a prisão em flagrante. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.