Jovem de 25 anos é preso por violência doméstica em Mogi Guaçu

Na manhã desta quarta-feira, 4 de dezembro, uma equipe policial foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica em Mogi Guaçu.

No local, os agentes encontraram a vítima, identificada como A., de 31 anos, que relatou ter sido empurrada pelo companheiro, J., de 25 anos, durante uma discussão. A queda fez com que ela batesse as costas na quina de uma cama box. A vítima reclamava de dores intensas nas costas e recebeu atendimento médico do SAMU, sendo encaminhada ao hospital. Após avaliação, não foram constatadas lesões aparentes.

O indiciado, J., admitiu ter empurrado a companheira, alegando que agiu em legítima defesa após supostamente ser agredido por ela. J. não apresentava sinais visíveis de lesão.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a delegada ratificou a voz de prisão após analisar a ocorrência. Foi registrado o Boletim de Ocorrência e J. permanece preso à disposição da Justiça. A vítima continuava em atendimento médico até o término do registro da ocorrência.