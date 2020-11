Jovem de 30 anos esta desaparecido desde terça-feira em Itapira

Alisson Silva, 30 anos, residente em Itapira, esta desaparecido desde terça-feira, 24. As forças policiais entraram no caso e estão à procura do jovem.

Segundo informou familiares a polícia, o jovem saiu com sua moto CG Titan, vermelha, placa PQC-6E10, o jovem reside no bairro Della Rocha e teria sido visto pela última vez no bairro Cubatão, por volta das 21 hs do mesmo dia.

Alisson estava vestindo uma camiseta azul marinho e bermuda colorida e carregava uma mochila nas costas.

Caso alguém tenha notícias ou saiba o paradeiro do jovem ligar para a delegacia (19) 3863-1287 – PM 190 – GCM 153