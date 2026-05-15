Jovem desaparecido em Guarulhos é localizado pela Polícia Militar em Pedreira

Rapaz foi abordado durante patrulhamento preventivo no Jardim Andrade e recebeu atendimento médico até a chegada da família

Um jovem que constava como desaparecido em Guarulhos foi localizado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (14), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Andrade, em Pedreira.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava ações preventivas na região quando avistou o rapaz demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Em conversa com os policiais, o jovem informou possuir problemas psicológicos, realizar acompanhamento pelo CAPS e fazer uso de medicamentos controlados. Após consulta junto ao sistema policial, foi constatado que ele constava como pessoa desaparecida.

Diante da situação, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pedreira, onde foi registrado o boletim de ocorrência de pessoa localizada. Os policiais conseguiram contato com o pai do jovem, morador de Guarulhos, que informou que seguiria até Pedreira para reencontrar o filho.

Após os procedimentos na delegacia, o rapaz foi levado ao Pronto-Socorro de Pedreira, onde passou por avaliação médica. A unidade disponibilizou um leito temporário para que ele permanecesse sob cuidados até a chegada do familiar ao município.

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