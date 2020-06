Jovens de Amparo podem participar de capacitação online

A Prefeitura de Amparo está apoiando o Programa Juventude Empreendedora Online. A ação foi idealizada pelo Fórum da Juventude CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) em parceria do Conselho Nacional de Juventude e a Coordenação de Juventude do Governo do Estado de São Paulo. O foco deste Programa é orientar jovens de 17 a 29 anos a criar e manter negócios com baixo ou zero investimento.

Os jovens terão oportunidade de participar da capacitação que já ocorreu em mais de 12 países, o curso será gratuito, composto por diferentes conteúdos como comunicação online e offline, finanças e guias práticos.

As aulas serão ao vivo, de 15 a 19 de junho das 9h às 13h.As inscrições deverão ser feitas no site: https://www.juventudeempreendedora.com