Jovens nogueirenses escalam a Pedra da Mina, ponto mais alto de São Paulo

No último dia 16 de julho, quatro jovens nogueirenses iniciaram a árdua subida do Paiolinho, acesso mais difícil para a Pedra da Mina, que fica localizada no centro da Serra Fina, a travessia mais técnica e difícil do Brasil. Assim os jovens amigos Jedaías Sakamoto, Leonardo Silva Lima, Rafael Gomes da Silva e Charles Daniel Nogarolli de Oliveira, escalaram a Pedra da Mina, quarta montanha mais alta do País e o ponto mais alto do Estado de São Paulo.

Segundo Jedaías, foram 10hrs de muita subida pesada para fazer a travessia da Serra Fina. Ele explicou que a Serra Fina é usada para grandes treinos por aqueles que buscam montanhas de grande altitude fora do País, como Aconcagua na Argentina, que é a montanha mais alta do planeta, fora as montanhas do Nepal, inclusive brasileiros que vão para o Everest treinam também na Serra Fina.

“Fazemos isso pela vista, pelo prazer em estar na natureza e, principalmente, sobre estar no meio da grandiosa criação de Deus! Jesus é o Caminho, a verdade e a vida!”, destacou.

A Serra Fina se localiza na divisa com três estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo suas principais entradas pela cidade de Passa Quatro em Minas Gerais.

Fotos: Arquivo pessoal