Judô de Artur Nogueira, mantido pela Prefeitura, representará São Paulo em Interestadual

Seletiva aconteceu neste sábado (21), em Itapecerica da Serra, e dois atletas nogueirenses irão compor a equipe paulista (Lucas e Iago)

O Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, foi representado por seis atletas na Seletiva Estadual, que aconteceu no último sábado (21), em Itapecerica da Serra.

O evento promovido pela Federação Paulista de Judô reuniu 900 judocas do estado de São Paulo, das categorias Sub11, Sub13, Sub15 e Sub18, para escolha da equipe que vai representar o estado no Meeting Interestadual.

Com resultados positivos, dois nogueirenses garantiram vaga na equipe, sendo Lucas Silva Santos (9 anos) e Iago Vieira de Araújo (16 anos). O campeonato acontecerá entre os dias 03 e 05 de novembro, em Itajaí – Santa Catarina.

Lucas, da categoria Sub11, venceu todas as lutas e levou o título de campeão da Seletiva Estadual. Já Iago venceu as primeiras lutas por Ippon (pontuação máxima), e na semifinal foi para a repescagem – em que venceu o judoca do Clube Pinheiros da Capital, e ganhou em 3° lugar da categoria Sub18 meio médio.

O professor Rodolpho Lavoura comemora a conquista dos atletas. “Sábado foi um dia de grandes lutas e bons resultados. Mesmo os que não se classificaram tiveram um bom desempenho, lutando de igual para igual, com excelentes atletas de grandes clubes. As conquistas de Lucas e Iago premiam o ótimo trabalho que toda a equipe vem realizando”, diz.

O Secretário de Esporte, Caio Rodrigues, parabeniza os judocas e reitera o compromisso da administração Lucas Sia (PSD) com o esporte: “Mais uma vez nosso judô conquistando seu merecido espaço no cenário competitivo. Muito nos orgulha ver atletas nogueirenses representando nosso estado. Artur Nogueira possui diversos talentos e nossa preocupação é justamente oportunizar o progresso e ascensão de todos, em todas as modalidades”, pontua.

FIM DE SEMANA AGITADO

No domingo (22), foi a vez dos judocas iniciantes subirem no tatame, no Ginásio Vô Lucato, em Limeira. Um total de 70 alunos da Rede Municipal de Ensino participaram do festival da 3° Semana de Judô de Limeira.

De acordo com o professor Lucas Vieira, festivais como esse possibilitam vivência competitiva às crianças, com o teor pedagógico fundamental para a formação delas. “Durante as lutas, os atletas são orientados pelos árbitros, aprendem as regras e podem trocar experiencias com novos colegas. Nesses momentos, o fator vitória/ derrota torna-se secundário”, comenta.

Todos os participantes, de 8 a 11 anos, receberam uma medalha de participação alusiva ao evento. Os alunos representaram as escolas: EMEF Pref. Ederaldo Rossetti, EMEF Elysiário Del Álamo, EMEF Edmo Wilson Cardoso e EMEF Alcídia T.W.Matteis.

“Foi um dia incrível em que colhemos muitos feedbacks positivos referentes à participação das crianças. Eventos como esse aumentam o engajamento dos alunos com a prática esportiva”, conclui o professor Leandro Takada.