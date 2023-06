Judoca Beatriz Rissutti receberá honraria esportiva em Amparo

A judoca amparense, Beatriz Rissutti Elias, será agraciada com a

Medalha de Mérito Desportivo Professor Bebeto Amparo, após

aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2023 [1], na noite

de 12 de junho.

O vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB) é o autor da

proposta e destacou os principais resultados da atleta em competições.

“Ela sempre foi muito dedicada e disciplinada nos treinos. Conquistou

diversos campeonatos regionais na sua categoria, por volta de 2014 a

2016; foi ouro no estadual e vice-campeã paulista em 2017; destaque

2017 no Sênior Melhores do Ano e recentemente ouro no regional e

estadual 2019”, disse.