JUDOCAS DE JAGUARIÚNA E REGIÃO FAZEM A” BONENKAI 2022″ TROCA DE FAIXAIS COM O SENSEI JUNIOR TEIXEIRA*

Mais de 50 participantes trocaram de faixas e foram premiados com medalhas após campeonato

A mudança de faixa é um dos momentos mais importantes e felizes para o Judoca. A nova faixa simboliza que o atleta subiu mais um degrau na modalidade esportiva. Com um projeto gratuito de aulas de Judô para crianças, adolescentes e adultos em Jaguariúna o Sensei Junior Teixeira com mais de 30 anos dedicado ao esporte tem estimulado a formação de novos atletas na cidade.

Na noite de quarta-feira(14), mais de 50 participantes judocas participaram da graduação de troca de faixas com a presença dos pais, familiares e autoridades do esporte na Câmara Municipal de Jaguariúna. “A graduação de faixa é mais uma responsabilidade para cada atleta e o aprimoramento do conhecimento para que eles também saibam lidar com os problemas do dia a dia”, comemorou o professor Teixeira, 43 anos, que aplica os cinco pilares do Judô em suas aulas, disciplina, respeito, educação, humildade e a coragem.

Deste a branca utilizada pelos novatos à vermelha dos grandes mestres, as faixas simbolizam a essência dessa arte marcial criada no Japão, em 1882. A filosofia do judô é pautada na disciplina Jita Kyoei, Jita com a máxima eficiência e com pouco esforço e Kyoei prosperidade e benefícios mútuos. Dentro do tatame é a cor que cada um traz na cintura que simboliza seu grau de evolução.

As graduações são divididas em Dangai (que vai da faixa branca ponta cinza, cinza ponta azul, azul ponta amarela, amarela ponta laranja, laranja ponta verde, verde e roxa), Yudansha (preta) e Kodansha (alta graduação). São cinco graduações de faixa preta, do 1º ao 5º dan (grau), assim se torna professor e Sensei.

Quando alcança o 6º dan, o judoca ganha o direito de usar a faixa coral que é listrada de vermelho e branco que vai até o 8º dan e se torna um mestre do Judô, pode ensinar a filosofia e as bases. Mestres de 9º e 10º dan usam a faixa vermelha.

No Campeonato Inter Aspirante Adulto e a Copa Judô Santo Antonio de Posse a Associação Junior Teixeira ficou entre ficou entre as 10 melhores da região com 11 atletas que conquistaram medalhas.

“O judô me impactou de forma muito significativa, na minha vida pessoal e na vida da minha família, me ajudou a reforçar valores morais e intelectuais, me fez conectar com novos amigos e me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a realidade de outras pessoa”, afirma Clayton Nery de Azevedo, de 39 anos, que foi para a faixa laranja. “E quem já conhece o Sensei Junior sabe que quem assiste o treino dele é convidado a experimentar”, conclui Azevedo, também pai do Pedro, de 8 anos, que pratica Judô.

Com o projeto há mais de quatro anos em Jaguariúna, as aulas são ministrados no Parque Menegon (na Rua Francisco C Viana, 2-104 – Vila Sao Jose) nas segundas e quartas-feiras das 19h30 às 21h e no Condomínio Residencial Jaguariuna II (Estrada Judite Dos Santos Pinto, 695 – Cruzeiro Do Sul) no Salão de Festas nas sextas-feiras das 17h30 às 18h30.

*Confira o significado da cor de cada faixa:*

Branca – pureza, mostra que o judoca deve manter a mente limpa diante do enorme conhecimento que tem a alcançar;

Cinza – apenas para praticantes até aproximadamente 15 anos, pequena evolução técnica;

Azul – amadurecimento e expectativa de evolução;

Amarela – iluminação, o judoca deve buscar seu brilho, ganhando confiança e desenvolvendo a inteligência;

Laranja – fortalecer as energias e a vontade de vencer;

Verde – simboliza harmonia e equilíbrio;

Roxa – respeito próprio, dignidade e autoestima. Indica que o judoca deve encontrar novos caminhos e elevar a espiritualidade;

Marrom – solidificação, representa a constância, a disciplina, a uniformidade adquirida e a observação das regras;

Preta – representa humildade, autocontrole, maturidade, serenidade, disciplina com responsabilidade, dignidade e conhecimento;

Coral – o judoca alcançou o nível em que pode aspirar à faixa vermelha;