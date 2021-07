Julho Amarelo: Saúde oferece testes rápidos contra hepatites virais

Em alusão ao Julho Amarelo – mês de combate às hepatites virais – a Secretaria de Saúde realizará na próxima quinta-feira (22) exames para diagnósticos das hepatites tipo B e C. A ação preventiva ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 13h às 16h.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, os interessados devem fazer o agendamento, que já está liberado, diretamente na UBS de referência do munícipe.

A intensificação dos exames faz parte da campanha de combate às hepatites virais. O objetivo é conscientizar à população sobre os riscos da doença e quais as formas de prevenção, além de estimular as pessoas a se vacinarem contra as hepatites e buscarem o diagnóstico precoce.

A hepatite é uma grave inflamação do fígado, causada por vírus, determinados remédios, álcool, drogas e doenças autoimunes, metabólicas e genéticas.

Em 2020 foram diagnosticados 32 casos de hepatite viral no Município, sendo 7 notificações de Hepatite B e 25 casos de Hepatite C.