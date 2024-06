Junho Vermelho: especialista tira 10 dúvidas sobre a doação de sangue

(Foto: Vince/ Pixabay)

Ato salva vidas e, por isso, é preciso estimular constantemente a participação da sociedade

Mês de promoção da doação de sangue, o “Junho Vermelho” foi instituído pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 2004 para homenagear pessoas que ajudam a salvar vidas e, ainda, conscientizar sobre a necessidade constante de se fomentar este ato. Todo o sangue doado a hemocentros é destinado a hospitais e utilizado em cirurgias que salvam milhões de pessoas anualmente. Um único procedimento, conforme dados do Ministério da Saúde (MS), pode consumir de duas a seis bolsas de sangue e os períodos mais críticos são os meses de férias, como julho (que se aproxima), dezembro e janeiro, que também contemplam as festividades. É nestas épocas que o consumo dos hemocentros aumenta, uma vez que mais pessoas pegam a estrada e, assim, infelizmente, geram acidentes, o que implica em maior assistência a situações de emergência.

José Francisco Marques, hematologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), lembra que o clima frio também contribui para inibir os doadores a saírem de casa. “A campanha é fundamental para conscientizar sobre a necessidade e a importância dessas doações para salvar outras vidas, que, inclusive, podem incluir algum familiar ou amigo próximo”, destaca.

Como muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre a doação, o especialista aborda algumas informações necessárias para quem deseja se tornar um doador periódico:

Idade – A idade mínima para ser um doador é 16 anos. Quem ainda não completou 18 precisa de autorização dos pais ou responsáveis; a idade máxima é de 69 anos;

De quanto em quanto tempo doar – Homens podem fazer doações a cada dois meses, no total de quatro doações por ano. Mulheres podem doar a cada três meses, por conta das regras menstruais, no total de três doações anuais. Mulheres gestantes não podem doar sangue;

Peso e alimentação – Para doar sangue é preciso ter, no mínimo, 50 quilos e estar bem alimentado, mas tendo-se evitado comidas gordurosas no período que antecede a doação de sangue;

Sono em dia – É necessário ter dormido pelo menos seis das 24 horas anteriores;

Tipo sanguíneo – Todo o tipo sanguíneo é bem-vindo e não há problema caso o doador não saiba o próprio, pois o processo classifica nos quatro tipos existentes: A, B, AB e O; o Fator Rh determina se é positivo ou negativo. Essas informações são essenciais para que as bolsas sejam destinadas de forma correta ao paciente que irá recebe-las;

Quantidade – Cada bolsa de sangue tem 400ml e pode beneficiar até quatro pacientes, dependendo da necessidade, como hemácias para anemia, plasma, crioprecipitado e plaquetas para hemorragias;

Qualidade – O sangue passa por um rigoroso processo de qualidade, necessário para classificar e descartar doenças transmissíveis por transfusão, incluindo testes como sífilis, hepatites B e C, HIV, chagas, sorologias e alguns testes moleculares. Isso garante a segurança do doador e do receptor;

Tatuagem – A pessoa que tem tatuagem pode doar sangue, desde que a tatuagem tenha sido feita há pelo menos um ano;

Uso de medicamentos – Tudo depende do tipo de medicamento administrado; como existem muitas possibilidades de tratamento, essa questão pode ser avaliada na triagem, antes de o sangue ser colhido;

Onde é possível doar? – Basta comparecer aos hemocentros de sua cidade com documento de identificação com foto, como Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista ou Carteira Profissional emitida por classe. Também são aceitos os documentos digitais com fotos.

ONDE DOAR EM CAMPINAS:

Hemocentro da Unicamp

Rua Carlos Chagas, 480 – Cidade Universitária

De segunda a sábado, das 7h30 às 15h (inclusive feriados)

Telefone: 0800-722-8432

Hospital Mário Gatti

Avenida Prefeito Faria Lima, 340 – Parque Itália

De segunda a sábado, das 7h30 às 15h (inclusive feriados)

Telefone: (19) 3272-5501

Sobre o Vera Cruz Hospital

Há 80 anos, o Vera Cruz Hospital é reconhecido pela qualidade de seus serviços, capacidade tecnológica, equipe de médicos renomados e por oferecer um atendimento humano que valoriza a vida em primeiro lugar. A unidade dispõe de 166 leitos distribuídos em diferentes unidades de internação, em acomodação individual (apartamento) ou coletiva (dois leitos), UTIs e maternidade, e ainda conta com setores de Quimioterapia, Hemodinâmica, Radiologia (incluindo tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassonografia e raio x), e laboratório com o selo de qualidade Fleury Medicina e Saúde. Em outubro de 2017, a Hospital Care tornou-se parceira do Vera Cruz. Em quase sete anos, a aliança registra importantes avanços na prestação de serviços gerados por investimentos em inovação e tecnologia, tendo, inclusive, ultrapassado a marca de 2,5 mil cirurgias robóticas, grande diferencial na região e no interior do Brasil. Em médio prazo, o grupo prevê expansão no atendimento com a criação de dois novos prédios erguidos na frente e ao lado do hospital principal, totalizando 17 mil m² de áreas construídas a mais. Há 35 anos, o Vera Cruz criou e mantém a Fundação Roberto Rocha Brito, referência em treinamentos e cursos de saúde na Região Metropolitana de Campinas, tanto para profissionais do setor quanto para leigos, e é uma unidade credenciada da American Heart Association. Em abril de 2021, o Hospital conquistou o Selo de Excelência em Boas Práticas de Segurança para o enfrentamento da Covid-19 pelo Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde (IBES) e, em dezembro, foi reacreditado em nível máximo de Excelência em atendimento geral pela Organização Nacional de Acreditação.