Junho Vermelho: Renovias apoia e incentiva a doação de sangue durante campanha

Durante o mês de junho, um importante incentivo a todos: a doação de sangue. Este gesto de amor ao próximo pode, realmente, salvar muitas vidas. Por isso, a Renovias e a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estão engajadas no movimento Junho Vermelho, com o mote: “Doe sangue, doe vida. Você é o tipo certo de alguém”.

Com a chegada do período mais frio do ano, o volume de doações cai significativamente, o que leva os estoques a níveis críticos, abaixo da média anual, o que prejudica o atendimento aos pacientes que necessitam deste recurso insubstituível.

Com o apoio da Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, ações estão sendo realizadas para incentivar e conscientizar a população sobre a importância das doações para garantir o abastecimento dos bancos de sangue e hemocentros do Estado, nesta época, com a exibição de mensagens nos painéis eletrônicos da Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340). Os textos incorporam os alertas da campanha: “Doe sangue. Salve vidas”.

A Renovias também está realizando publicações e mensagens para os colaboradores da concessionária, montando grupos internos para doação de sangue e iluminou a sede administrativa na cor vermelho.

A iniciativa celebra a agenda do junho vermelho – a data foi criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, para reforçar para a população de que doar sangue é um ato de amor ao próximo e cuidado com a vida.

Requisitos básicos para doação de sangue:

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização);

• Pesar no mínimo 50kg;

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

• Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social);

• Não ingerir bebidas alcoólicas até 12 horas antes da doação.

Para mais informações e endereços dos postos de coleta: http://www.prosangue.sp.gov.br/

