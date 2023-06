Junho Vermelho: Stock Car entra na campanha de doação de sangue

14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner (1868-1943), pesquisador austríaco que descobriu o fator Rh e diferenças entre os tipos sanguíneos. A iniciativa também influenciou a criação do Junho Vermelho, mês da maior campanha de doação de sangue no Brasil – justamente quando este recurso vital chega aos menores níveis.

Neste final de semana, a Stock Car Pro Series, que disputa sua quarta etapa em Cascavel (PR), reforçará o movimento divulgando a Lei Estadual 13.964/2002, que institui meia-entrada para doadores regulares em todos os locais públicos de cultura, casas de diversões e espetáculos, praças esportivas e similares, e garante desconto de 50% do valor cheio do ingresso cobrado.

“Essa é uma das campanhas mais importantes que temos no nosso país. E estamos muito felizes com a oportunidade de contribuir”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series e da Stock Series, que também corre em Cascavel. “A baixa nos estoques de sangue é um problema recorrente em todo o Brasil. E por isso é muito importante criar a cultura da doação e chamar a atenção para a importância dessa atitude generosa que pode salvar muitas vidas”, opina Julianelli.

Momento crítico — Em razão dos períodos de outono e inverno, quando há um aumento das doenças respiratórias e enfermidades relacionadas, as doações ocorrem em quantidade reduzida. A largada da Stock Car será no próximo domingo (18), dois dias antes do início do inverno e final do outono – ou seja, bem no meio do período crítico.

Segundo a legislação paranaense, são considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados nas unidades de coleta da rede que o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) mantém e nos bancos de sangue dos hospitais do Estado, identificados por documento oficial expedido pela Secretaria de Saúde do Paraná.

O Hemepar atende em média cerca de 700 pacientes ao dia. Considerado um dos mais modernos centros de hematologia e hemoterapia do Brasil, o Hemepar é também uma referência na rastreabilidade de bolsas de sangue. A instituição conta com 23 unidades de coleta, armazenamento e distribuição de sangue para 385 hospitais públicos, privados e filantrópicos, além de atender a 92,8% dos leitos do Sistema Único de Saúde, o SUS.

“A doação é um ato incomparável, moldado pelo altruísmo e que possui um único propósito: salvar vidas. Por isso, poder reforçar a estrutura dos serviços hemoterápicos no Estado é de grande valia, tendo em vista que não existe substituto para o sangue”, disse em março o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, em um documento que já informava sobre a urgência e importância das doações.

Segundo a legislação local, podem doar sangue pessoas que tenham entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável), desde que pesem, no mínimo 51 kg e apresentem boas condições de saúde. É necessária a apresentação de documento oficial com foto. O doador deve estar descansado e alimentado, com a recomendação de evitar o consumo de alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Em Cascavel, é possível doar no Hemocentro Regional, localizado na Rua Avaetés, 370, Bairro Santo Onofre, de segunda a sábado entre 7h30 e 18h30.

Público de volta — O fim de semana será especial para a comunidade da Stock Car em Cascavel. A última vez que a categoria realizou uma prova com a presença de público no Autódromo Internacional Zilmar Beux foi em 2019, no ano que antecedeu ao início da pandemia de Covid-19. A cidade no Oeste do Paraná recebeu etapas da Pro Series em 2020 e em 2021, mas com portões fechados.

Os ingressos já estão a venda na plataforma Sympla e, durante o fim de semana, também nas bilheterias do Autódromo Internacional Zilmar Beux, e partem de R$ 60,00 para meia-entrada no setor de Arquibancada Descoberta.

