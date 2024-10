Júnior Caleffi do PL é eleito prefeito de Conchal com 53,89% dos votos

Júnior Caleffi, candidato do PL, foi eleito prefeito de Conchal, conquistando 8.891 votos, o que representa 53,89% do total. Caleffi superou seu principal oponente, Rogério da Farmácia, do MDB, que obteve 7.607 votos, equivalente a 46,11%.

A abstenção no município foi de 16,12%, demonstrando um índice significativo de eleitores que não compareceram às urnas. Além disso, os votos em branco somaram 3,23% e os nulos, 3,53%.

A vitória de Caleffi reflete a confiança da maioria dos eleitores em suas propostas e marca uma nova fase para o município.