Júnior Felisbino vence eleição para prefeito em Cosmópolis

Com 13.894 votos no pleito eleitoral à Prefeitura de Cosmópolis em 2020, Júnior Felisbino (Progressistas) foi o candidato eleito no município. Felisbino alcançou a vitória na maioria das urnas dos colégios eleitorais da cidade, totalizando 47,15% dos votos válidos. Também foi eleito o seu vice, Doutor Maurício (PSDB).

O resultado oficial chegou aos eleitores somente próximo às 01h após um problema com o sistema do Tribunal Superior Eleitoral impossibilitar a divulgação dos números exatos dos candidatos eleitos. Felisbino se elege pela primeira vez ao cargo do Executivo Municipal em sua vida.

O advogado, que tem em seu currículo o cargo de vereador, antes de mesmo de sair os resultados no site do TSE, comemorou com seus eleitores e correligionários em uma festa promovida após o término da votação em Cosmópolis, na Praça do Rodrigo, região central da cidade.

Aos seus eleitores, Junior disse que acreditava no êxito visto que seus apoiadores e grupo de campanha previam a vitória após realizarem somas com os Boletins de Urna de todas as escolas do município.

Mas o resultado oficial deu a ele a eleição com uma votação que ultrapassa os 13 mil votos contra 6.899 de Humberto Hiroshi (Podemos) com 23,41% dos votos, do atual prefeito de Cosmópolis, José Pivatto (PTB), com 20,42% totalizando 6.018 e de Doutor Zé Paulo (DEM) com 9,02% dos votos válidos (2.657).

Vereadores eleitos

André MaqFran (Republicanos) – 848

Renato Trevenzolli (PP) – 691

Renato da Farmácia (PODE) – 646

Dr. Eugenio (PP) – 621

Ricardo Guimarães (PP) – 602

Professora Cristiane Paes (PT) – 565

Eliane Lacerda (PTB) – 540

Elcio Amâncio da Farmácia (PTB) – 495

Dr. Anézio Junior (PSDB) – 489

Talita Chaves (PSDB) – 449

Adriano Cooperativa (Republicanos) – 420

Fernandinho Torres (PROS) – 323