Junta do Serviço Militar de Pedreira convoca jovens para Alistamento pela Internet

Os jovens que completam 18 anos em 2020 devem fazer o Alistamento Militar pela Internet, por meio do site: www.alistamento.eb.mil.br. O prazo vai até o dia 30 de junho e vale ressaltar que o atendimento presencial está suspenso devido às medidas protetivas do COVID-19, porém dúvidas e informações podem ser realizadas pelo telefone: (19) 99842-4447 ou pelo e-mail: juntamilitar@pedreria.sp.gov.br.

A opção de fazer a inscrição de forma virtual foi disponibilizada pelo comando do Exército desde o recrutamento de 2017. O processo pode ser realizado em poucos minutos. Após a inscrição online, o jovem recebe um número de registro e pode acompanhar todo o andamento pela Internet. O Alistamento Militar é previsto no Artigo 143, da Constituição Federal de 1988 e é regulamentado pela Lei 4.375/1964.

Ele consiste em um processo de seleção ou regularização da situação militar imposta a todos os brasileiros do sexo masculino e deve ocorrer no ano em que o cidadão completa 18 anos, independentemente de editais ou do recebimento de avisos ou notificações.

Alistados fora do prazo incorrerão em multa, além de serem vinculados a classe seguinte (nascidos em 2003), conforme previsto em Lei do Serviço Militar.