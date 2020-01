Junta Militar de Pedreira convoca selecionados pelo Exército para exames médicos e entrevistas

O Exército Brasileiro realizou no mês de setembro de 2019, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, a Seleção Geral dos Alistados, que passaram por entrevista e exame médico.

Na ocasião foram selecionados 150 alistados, dos quais serão classificados 50 jovens para o Tiro de Guerra de Pedreira. “Estes 150 jovens devem comparecer na sede da Junta Militar, para a segunda etapa de seleção, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, das 8h às 12h), quando passarão por exames médicos e entrevistas com o subtenente Luis Antonio Benites Ajala, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira”, informa a secretária da Junta Militar, Fátima Ferraz da Silva Peres.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior enfatiza que o Projeto de Lei que criou o Tiro de Guerra foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal, e as obras de adequação do prédio localizado no Jardim São Nilo, estão em fase de acabamento. “A sede do Tiro de Guerra de Pedreira será inaugurada oficialmente no próximo mês de março”, ressalta o prefeito Hamilton.

A 115ª Junta Militar de Pedreira está situada na Rua Miguel Sarkis (Acessa Pedreira, no Terminal Rodoviário), telefone: (19) 3852-3429, Parque Industrial e atende de segunda a sexta, das 8h às 17h.