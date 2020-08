Kartódromo San Marino, em Paulínia, reabre com novos protocolos em biossegurança

Com o enquadramento da cidade de Paulínia na fase amarela do Plano São Paulo contra a Covid-19, o Kartódromo Internacional San Marino reabre ao público com a adoção de novas práticas em biossegurança. A meta é garantir ainda mais proteção ao público nos procedimentos para pilotagem de karts de locação.

Uma das principais medidas tomadas pela administração é incentivar os grupos que organizam corridas frequentes, além de visitantes esporádicos que desejam passar pela experiência de pilotar um kart de locação, a usar suas próprias roupas em vez do macacão oferecido pelo kartódromo, para evitar o compartilhamento das peças.

Os capacetes oferecidos ao público, por exemplo, serão entregues após passarem por um rigoroso processo de oxi-sanitização (desinfecção por câmara de ozônio). O gás, produzido a partir do oxigênio, tem poder de eliminar vírus, fungos e bactérias. E cada capacete será entregue em sacos plásticos lacrados. As balaclavas (proteção para os cabelos) também serão entregues em sacos plásticos fechados, após lavagem, para evitar qualquer tipo de contaminação.

Já os capacetes, as balaclavas e os macacões eventualmente utilizados pelo público serão separados para higienização sem passar pela sala onde são acondicionados os itens limpos e prontos para uso, visando a proteção dos clientes do kartódromo.

A equipe da administração do kartódromo ainda organizará a entrada e a recepção do público participante das corridas de kart de locação, para garantir o distanciamento entre os visitantes.

O Kartódromo Internacional San Marino trabalha com horários agendados e recomenda que os interessados cheguem com 45 minutos de antecedência, usando blusa de manga comprida tipo moletom e calça comprida (jeans ou moletom). Podem participar das baterias pessoas acima dos 13 anos de idade, mediante apresentação de documento com foto. O endereço é Rua Armando Botasso, nº 1.200, no distrito de Betel, em Paulínia (SP). Mais informações pelo e-mail contato@sanmarinokart.com.br ou pelos telefones (19) 3833-1818 ou (19) 99119-9895 (WhatsApp).

Novas medidas complementam práticas adotadas desde o início da pandemia

Além dos novos procedimentos em biossegurança, qualquer pessoa que chegue ao Kartódromo San Marino passará por aferição de temperatura e só estará autorizada a entrar no complexo mediante o uso de máscara.

Os pilotos que possuem kart próprio e alugam os boxes utilizam apenas equipamentos individuais e já vêm utilizando máscaras para circular nas dependências do kartódromo, assim como preparadores, mecânicos e chefes de equipe, que ainda têm de respeitar um distanciamento mínimo exigido.

Também já havia sido definido pela administração que os briefings (reuniões de preparação entre pilotos e a direção de prova, que antecedem as corridas) serão realizados na pista, ao ar livre.

Na portaria de entrada, ainda são disponibilizados frascos de álcool em gel 70% para todos os que chegam ao San Marino.