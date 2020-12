Keila Jordana apresenta sua primeira música de trabalho

A cantora e compositora, Keila Jordana, lançou no dia 20 de novembro, a música “Vai pro boteco”. De composição autoral, a faixa que faz parte do primeiro EP de sua carreira, contou com a produção musical de Danilo Alves. “Vai pro boteco” ganhou um clipe que teve imagens captadas no estúdio Atmosphera, em São Paulo/SP. A direção de vídeo é de Diogo Fernandez, da Diorama Filmes. A canção já está disponível nas principais plataformas de distribuição digital. Também compõem o EP, as faixas “Mais uma dose” e “Sentença de trouxa”, que serão lançadas em 2021.

Vai pro boteco: https://www.youtube.com/watch?v=KHTRdRygWjU

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Keila Jornada, acesse as redes sociais:

Instagram: https://instagram.com/keilajordana/

Facebook: https://facebook.com/keilajordanaoficia

Catarinense, natural da cidade de Canoinhas, a cantora e compositora Keila Jordana é uma artista com um vasto repertório de talentos. Assim, como grande parte das adolescentes de sua época, especialmente quem alimentava o sonho de cantar, a dupla Sandy & Junior se tornou sua principal referência artística. Cresceu ouvindo, cantando e dançando os maiores sucessos dos irmãos.

Eclética, ela ouvia de tudo um pouco, mas, o fato de a sua mãe e a sua avó ouvir grandes duplas sertanejas da década de 90, como Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel, Rick & Renner, entre outros, a influenciou, de certa forma, a ter um carinho especial pelo gênero.

Ainda garotinha, aos 11 anos de idade, entrou na Fanfarra do bairro onde morava. Dois anos mais tarde, começou a cantar no coral da Igreja Municipal e festivais, paralelamente já fazia aulas de voz e teclado, na Casa da Cultura de Canoinhas – mesmo lugar onde aprendeu a tocar violão, um ano mais tarde. Aos 15 anos, teve a sua primeira banda, montada na escola, onde já fazia shows em festas da cidade, familiares e de empresas onde seus familiares trabalhavam.

Com 18 anos, sempre disposta a aprender, mas, também a ensinar o que já sabia, começou a dar aula de canto e violão na Casa da Cultura de Canoinhas. Logo depois, Keila Jordana, foi lecionar em escolas públicas e projetos sociais da cidade. Ainda muito jovem, com apenas 16 anos, a artista já se apresentava nos principais barzinhos de Canoinhas, o que lhe trouxe grande experiência pessoal e profissional.

Com 21 anos resolveu desbravar novos horizontes, e após passar um período por Florianópolis/SC, onde formou uma dupla feminina por um breve período, resolveu partir para a cidade de São Paulo/SP em busca de novas oportunidades. Na capital paulista, começou a estudar teatro, e em seguida começou a fazer faculdade de Rádio e TV, para entender mais sobre os processos de produção. Com o passar dos anos, conheceu muita gente ligada a música.

E, durante este tempo, se preparou para gravar o primeiro trabalho profissional de sua carreira. Seu primeiro EP, registrado em 2020, chega com três faixas inéditas e autorais. A produção musical ficou a cargo de Danilo Alves. Diogo Fernandez, da Diorama Filmes, é quem assina a direção de vídeo. Com muito alto-astral, e o desejo de apresentar a sua arte para todo o Brasil, Keila Jordana, promete tocar o coração das pessoas e levar muita música boa para os quatro cantos do país.