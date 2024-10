Laboratório de análises clínicas do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu inova em exame para diagnóstico de infecção por H.Pylori

O Teste Respiratório com Ureia Marcada tem resultado rápido e com precisão

A H. Pylori é uma bactéria que se localiza no estômago e é capaz de resistir à acidez do suco gástrico, bastante frequente entre praticamente metade da população mundial, segundo o Ministério da Saúde. Embora nem sempre seja causa de doenças, em algumas pessoas pode levar a complicações como gastrite, úlceras e até câncer.

A maneira mais eficaz e rápida para diagnóstico da infecção por H. Pylori é a realização do Teste Respiratório com Ureia Marcada, exame laboratorial já disponível no laboratório de análises clínicas do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

“O exame tem vantagens bastante claras em relação a métodos tradicionais, pois oferece resultados rápidos, permitindo agilidade no diagnóstico e tratamento, o que beneficia tanto pacientes quanto os médicos. Além disso, o conforto é garantido, pois o teste é não invasivo, ideal para quem busca um procedimento mais tranquilo”, explica Kleber Fabiano Vicente, farmacêutico-bioquímico no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu.

O teste é reconhecido com padrão ouro de excelência internacional e pode ser realizado com segurança em adultos e crianças. O principal destaque deste tipo de exame é a precisão no diagnóstico, sendo eficaz tanto para a detecção inicial da bactéria quanto para a confirmação da erradicação após o tratamento.

Graças ao seu sistema automatizado e a utilização de tecnologia de ponta, o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, por meio de seu laboratório de análises clínicas, oferece resultados confiáveis e precisos, consolidando-se como referência na região no processo de diagnóstico e tratamento.