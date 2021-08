Laboratório Municipal de Mogi Mirim está reformado

As obras de infraestrutura do Laboratório Municipal “Orlando Ceravolo” estão finalizadas. Nesta segunda-feira (2), o Prefeito Paulo Silva visitou o prédio já reformado – localizado ao lado do CEM (Centro de Especialidades Médicas), responsável por realizar cerca de 15 mil exames laboratoriais por mês.

A ação coordenada pela Secretaria de Saúde viabilizou melhorias em todos os núcleos laboratoriais: Bioquímica, Urinálise, Microbiologia, Hematologia e Imunologia/Sorologia. Com uma equipe composta por 20 integrantes, no período de janeiro a julho, o laboratório municipal fez aproximadamente 124 mil exames. Os resultados são encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) através de sistema digital.

“É uma prestação de serviço essencial à população. Estamos empenhados em fazer as melhorias na área de Saúde. Com poucos recursos e num prazo pequeno, já conseguimos viabilizar as benfeitorias no laboratório”, destacou o Prefeito Paulo Silva.

Com duração aproximada de 2 meses, as obras englobaram os serviços de elétrica, hidráulica, informática, além dos trabalhos de construção civil, desde o telhado, a pintura de todo o prédio, as grades, além da jardinagem. Os investimentos chegaram a R$ 6 mil. A próxima etapa será avançar com as obras no CEM.

Na visita, o Prefeito foi acompanhada pela Vice-Prefeita Maria Alice Mostardinha, as vereadoras Sônia Módena e Luzia Cortes Nogueira, a secretária de Saúde, Clara Carvalho, o gerente Pedro Gonçalves e a farmacêutica coordenadora do laboratório, Marília Pissato.