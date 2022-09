Ladeira das Artes ganha Moção de Aplausos na Câmara de Amparo

Uma obra realizada por meio do incentivo da empresa Rousselot Gelatinas

ganhou registros oficiais de aplausos da Câmara Municipal de Amparo, na

noite do dia 12 de setembro.

A Ladeira das Artes de Amparo recebeu homenagem por meio da Moção de

Aplauso nº 21/2022 [1], de autoria da vereadora Silvia Forato (PT).

Inaugurada em 5 de agosto deste ano, a Ladeira é um novo espaço

cultural, antes conhecido por escadão (ladeira João Aredes de

Carvalho), e foi criado pelo cidadão Reginaldo Leme. “Era um espaço

público subutilizado há anos e agora nossa população pode visitar,

apreciar e se apropriar da Ladeira que foi construída de forma plural,

com a participação de artistas do município de várias linguagens

artísticas, como artes plásticas, grafite, literatura, fotografia,

entre outros. Foi feita toda a pesquisa histórica para saber o que

abordar nos ladrilhos”, disse a vereadora, destacando que foi um

presente para a cidade.

Com investimento da Lei de Incentivo à Cultura Federal (a Lei Rouanet),

o patrimônio torna-se um ponto turístico com exposição de cerâmicas

e apresentações culturais, localizado à R. Rodrigo Silva, no Centro.

Estavam presentes na sessão os vereadores André de Oliveira (PP),

Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM),

Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado

(MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de

Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).