Ladrão de Celular é Preso em Artur Nogueira

Um mal elemento a menos nas ruas de Artur Nogueira, a Ronda Municipal de Artur Nogueira (ROMU) encaçapou um homem que invadiu uma residência e furtou o aparelho celular, avaliado em R$ 2 mil.

De acordo com informações, a equipe de patrulha avistou o ladrão na Rua Antônio Perez Júnior, no Jardim Planalto, nesta terça-feira (19). Os policiais o identificaram devido às gravações das câmeras no momento do crime.

O meliante não teve o nome revelado, mas confessou, segundo o Boletim de Ocorrência (BO) ter vendido o aparelho para uma loja do gênero. A Polícia Municipal fez contato com o proprietário, que confirmou a compra. Ele devolveu o objeto apreendido na Delegacia da cidade. Após o término da ocorrência, o proprietário foi liberado e o criminoso ficou à disposição da Justiça.