Lagoa do Taquaral recebe sábado e domingo a Feira Mulheres Empreendedoras

Crédito: Divulgação

Neste sábado, dia 6, e domingo, 7, a Feira Mulheres Empreendedoras estará no portão 5 da Lagoa do Taquaral, das 8h às 21h. Serão mais de 200 expositoras trazendo produtos artesanais e serviços variados. “Essa iniciativa vai além do empreendedorismo porque promove a autonomia daquelas em estão em situação de vulnerabilidade”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

Rede de apoio

O Programa Feira da Mulher Empreendedora não se limita apenas às feiras, mas oferece uma vasta rede de apoio às associadas, incluindo parcerias para cursos e oportunidades de networking. O crescimento do programa é marcado por resultados financeiros positivos tanto nas feiras quanto nas lojas colaborativas.

A primeira edição da iniciativa ocorreu nos dias 9 e 10 de março de 2022. Em sua primeira edição, contava com 80 mulheres e agora tem mais de mil integrantes. O estímulo ao empreendedorismo é fundamentado em capacitações técnicas, de modo a promover a sustentabilidade econômica das iniciativas.

A Lei do Programa Feira das Mulheres Empreendedoras foi assinada em dezembro do ano passado e estabelece como prioridade para associação as mulheres atendidas nos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, devendo ser observada a seguinte ordem: mulheres atendidas no Setor do Centro de Referência e Apoio à Mulher (SCRAM) e/ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); mulheres beneficiárias do Programa Renda Campinas e BEM Campinas; mulheres atendidas nos demais serviços da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e mulheres interessadas em aderir ao Programa.

Acompanhe a programação:

Sábado – 06/07

8h – Abertura

9h30 – Quadrilha julina das Mulheres Empreendedoras

10h – Studio Lion Faith (aula de funcional)

14h45 – Banda Classe A

15h45 – Quadrilha julina das Mulheres Empreendedoras

16h – Grupo Aricanga

17h – Duo Além do Som

18h -Banda Lethal Storm

19h- Banda R3volucao

21h – Encerramento

Domingo- 07/07

8h -Abertura

9h30 – Quadrilha julina das Mulheres Empreendedoras

13h30 – Pedro Basso

14h30 – Banda Kaiser

15h30 -Turma do Passinho- Flash Back

16h30 -Banda Blowpipe

17h30 – Quadrilha julina das Mulheres Empreendedoras

18h -Banda Invictu

19h -Banda Surfin Birds

21h – Encerramento