Lançamento de coleção reúne livros de poesias para crianças na Biblioteca Zink

Crédito: Divulgação

Apresentação das publicações e abertura de exposição com as ilustrações originais do autor João Proteti será no sábado, 2 de dezembro

No sábado, dia 2 de dezembro, será lançado a coleção de livros infantis “Joõesinhos, livros de uma folha só”, na Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” de Campinas. São 12 livros de poesia para crianças que compõem uma série de autoria do poeta João Proteti, que criou os poemas e as ilustrações das obras.

Junto com o lançamento da coleção será aberta uma exposição das versões originais das ilustrações dos livros, que poderá receber a visitação do público, na biblioteca Zink, até o fim de janeiro de 2024.

Com o objetivo de espalhar arte e poesias entre as crianças, os livros foram editados pela Joões Estúdio Editorial, editora independente sediada em Campinas, atuando desde 2018.

Sobre o autor

João Proteti nasceu em Andradina e hoje mora em Campinas. Formado em Artes Plásticas, o escritor trabalha com livros de poesia infantil e de histórias. Entre suas obras estão “A borboleta sapeca”, “Umbigo”, “As casas do caramujo” e “Apito apitô, pito pitô” e, os mais recentes “Onde já se viu?” e “Chuva feliz”.

Serviço:

Lançamento da série “Joõenzinhos, livros de uma folha só” e abertura de exposição com originais dos livros

Data: 2 de dezembro (sábado)

Horário: 10h às 13h

Local: Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink”

Endereço: avenida Benjamin Constant, nº 1.633, centro de Campinas, ao lado da Prefeitura

Visitação da exposição de originais dos livros: de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h, até o final de janeiro de 2024