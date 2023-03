LANÇAMENTO: RESIDENCIAL MIRANTE DOS LAGOS EM JAGUARIÚNA É PIONEIRO NA CIDADE NO MODELO ” ROOFTOP “

Reportagem: Susi Baião

A Solvanil Imóveis Soluções Imobiliária promoveu neste sábado (11), um café da manhã com vários corretores da cidade e convidados, no Residencial Mirante dos Lagos – empreendimento, que está sendo construído na Rua Av. Antonio Pinto Catão, 642 – Parque dos Ipês, Jaguariúna (SP). Completa infraestrutura em uma das melhores localidades de Jaguariúna.

O Reserva terá torre única de 11 andares, apartamentos de 79m² com três dormitórios, sendo 1 suíte. Vagas para dois veículos e seguindo a nova tendência do mercado, conta com uma área de lazer completa, no modelo “Rooftop”( área de convivência localizada na parte mais alta de um edifício, ou seja, no terraço. Além disso, ele tem como característica a sofisticação e a ideia de uma vida ao ar livre).

Para o sr. Vanildo P. Silva, da Solvanil Imóveis, empresa responsável pela comercialização do imóvel, esse empreendimento, é o pioneiro na cidade a adotar esse modelo Rooftop, na área de lazer. ” Esse residencial é o primeiro a lançar aqui em Jaguariúna, essa é uma tendência dos grandes centros. O mercado da construção civil está em constante evolução e uma delas é o conceito rooftop. Essa é uma opção de lazer inovadora que é a nova tendência do segmento imobiliário, que está vindo para Jaguariúna, isso é muito bom, essa novidade para o mercado imobiliário,”explicou Vanildo.

A obra está sendo executada pela construtora Barros Pimentel, que trabalha há mais de 50 anos em Campinas e região, sempre mantendo a qualidade e o prazo de entrega de suas obras. De acordo com o diretor comercial da construtora, Fernando de Barros Pimentel, todos os projetos da construtora são atualizados, conforme a tendência de cada época; e tendo sempre em primeiro plano os desejos e as necessidades dos clientes,”concluiu. A comercialização está sendo feita pela Solvanil Imóveis, com anos de experiência no mercado.

Serviço:

Solvanil Imóveis

Rua: Cel Amâncio Bueno, 259 – Centro, Jaguariúna (SP)

Contato: (19)97109-0999 – (19) 3867 – 1377